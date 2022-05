Valérie SARCY

En juillet 2011, j'ai obtenu le BTS Etudes et Economies de la Construction.



Chef de Projets en informatique de gestion depuis mai 2002, d'abord pour Partenord Habitat à Lille, puis, à partir de septembre 2007 chez Maisons et Cités Soginorpa à Douai, j'ai souhaité effectuer une reconversion professionnelle dans le domaine de la réhabilitation de logements ou de la construction neuve.



Je suis Chargée d'Opération en réhabilitation de logements isolés depuis le 15 octobre 2012.



Je suis très motivée pour réussir ce que j’entreprends, et également attirée par la nouveauté et les challenges.

Que vous soyez Bailleur Social ou Entreprise du bâtiment, je prendrai toute proposition avec intérêt.



Mes compétences :

Amélioration de l'habitat

Bâtiment

Chargé d'opération

Immobilier

Planification