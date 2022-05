Valerie SAUVAGE ROLLAND

Besoin d’une directrice de production et des achats



Après mes études d'Art graphique à l'E.S.A.G-Paris- et un séjour d'un an aux U.S.A., j'ai démarré ma carrière chez Agnès b. en tant que responsable des lancements de fabrication chaîne et trame, et suis passée successivement de responsable de l’approvisionnement en matière première par responsable des achats chez APC, puis responsable de production chez Barret Production pour accéder aux fonctions de directrice de production chez Anaik.S.A.

Je viens de terminer un contrat à durée determinée de 15 mois chez Joseph ltd, et suis en recherche active pour une mission, un contrat ou un emploi:



Quels sont mes plus ?



• Une connaissance parfaite de l’outil de production me permettant d’évaluer la performance industrielle, d’optimiser les process tout en assurant la qualité.

• Une anticipation des aléas de la production et des délais de livraison liée à mon expérience du sourcing matière première et unité de production à travers le monde (France, Europe de l’Est, Maroc, Tunisie, Chine et Inde).

• Un pilotage des équipes dans la concertation et l’accompagnement.

Diriger, c’est aujourd’hui donner du sens. Le sens de l’action, celui du résultat, du service rendu, de l’engagement, et du savoir être....



Ce que je recherche ?



Une création de poste, une prise en charge d’équipe pour les accompagner vers l’excellence, apporter des méthodes avérées si nécessaire

• Un challenge à relever car, je suis avant tout une « battante »

• Consciente des conséquences pour notre planète liées à notre mode économique actuel, je m’intéresse à la RSE et ses développements en matière de normalisation et autres process ou outils permettant une meilleure gestion de la supply chain et organisation interne aux sociétés (norme 14001).



Des résultats ?



La société APC augmente sont chiffre d’affaire de 300% sur un bilan annuel grâce à la joint-venture signée avec un grand groupe japonais dont je prends en charge la direction de l’équipe de production au Japon.

Engagée pour réorganiser la production et les achats de la Sté Barret Production, j’ai délocalisé la fabrication du chaîne et trame (50.000p) en Europe de l’Est et optimisé la coupe, notre marge a augmenté de 0,8 point sur une saison.





Je suis disponible immédiatement



Mes compétences :

Maroquinerie

Luxe

Management

Textile

Business development