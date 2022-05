Je suis une couturière professionnelle et je dispose d'un atelier de couture situé en ille et vilaine(35).Je suis à la recherche de créateurs vêtements,accessoires ou autres pour leurs confectionner leurs collections en petites ou grandes séries(je m'adapte à la demande).N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse e-mail pour avoir plus de renseignements:valeriesavatte@sfr.fr