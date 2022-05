Valerie SCHAFFER

Je conçois mon poste de responsable comme un moyen d'échanger avec une équipe, de transmettre mes compétences et de leur permettre d'évoluer au sein de leur fonction ou d'une fonction supérieure.



Ma fonction consiste à :

- Manager l'équipe comptable

- Assurer la fiabilité des comptes auprès de la direction financière.

- Représenter la société auprès des différents intervenants externes (CAC, contrôleurs fiscaux..)

- Superviser les situations intermédiaires et la clôture comptable

- Superviser la réalisation des formalités fiscales et réglementaires

- Etablir des reporting périodiques

- Elaborer des tableaux de bord de suivi de l'activité



J'ai participé à la mise en place de deux logiciels comptable (SAP et AGRESSO) tant au niveau analyse des besoins, paramétrage, rédaction des procédures et formation des utilisateurs.



Mes compétences :

Administratif

AGRESSO

Directeur Administratif et Financier

SAP