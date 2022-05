Valérie SCHAFFTER

Après un DESS relations internationales spécialisation communication et une première expérience en communication évenementielle à Munich, j'ai sauté le pas et plongé dans le grand bain "Défense Nationale"..2 ans de volontariat dans l'armée de l'air et 8 ans sous contrat dans la Marine Nationale m'ont forgé une expérience et un caractère unique que je vous invite à découvrir!



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication/Relations publiques

Formation

Management