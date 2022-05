Valérie SCHANG

Diplômé en maitrise de communication, je me suis orientée vers le métier de journalisme d'Entreprise.



Après un stage d'un an chez Alcatel Space, j'ai eu la chance de rentrer en Interim chez Airbus, pour la même mission.



Airbus étant une société de grande envergure, j'ai pu toucher à beaucoup de domaines différents dans la communication :

- évenementielle

- relations publiques

- rédaction du journal interne

- animation et publication de site intranet

- etc...



L'animation des sites intranet a été un véritable levier car le grand projet d'Airbus en 2002 était la mise en place d'un portail employés (Airbus|People), suivi dans la foulée de la création d'un portail clients (AirbusWorld) et fournisseurs (AirbusSupply).



Aujourd'hui, salarié de T-Systems, je travaille toujours en mission dans les sphères des portails Airbus.



Mes compétences :

Communication

Journalisme

Journalisme d'entreprise

Voyages