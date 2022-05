Valérie SCHLOSSER

------------------------------------------------------------------------------------------



fr.linkedin.com/in/vschlosser/

http://about.me/valerieschlosser



------------------------------------------------------------------------------------------



A l'écoute de nouvelles propositions.



Mon expertise : l’innovation et les nouveaux usages du numérique.

Depuis 15 ans, successivement chercheur, consultante, entrepreneur, directrice de projets toujours dans le secteur du digital.



Notamment,

99/ mémoire de recherche sur l'observation et l'analyse sociologique des «communautés virtuelles» (organisation et comportements des usagers)

03/ créateur d'une entreprise dédiée à l'innovation numérique

- conception d'une plateforme collaborative de données sur la création d'entreprises en Lorraine (12 pépinières d'entreprises + 13 plateformes d'initiatives locales)

- conception et animation d'une communauté professionnelle spécifique à l’aéronautique et à l’aérospatial, pour l'agence spatiale européenne.

08/ conception et pilotage de la première plateforme vidéo gouvernementale, Fil Gouv.

11/ organisation et pilotage de la mission chargée de l’ouverture des données publiques de l’Etat (open data)



Compétences :

- Analyse, stratégie et conseils.

- Direction de projets de grandes envergures, à forts enjeux politiques, organisationnels, technologiques et médiatiques.

- Conception de services, produits & plateformes communautaires sur le web & web mobile.

- Direction de communication événementielle autour d’une stratégie digitale.



Qualités :

- Aptitudes à conceptualiser des modèles d’organisations appropriées à chaque contexte (gouvernance, équipe méthode et technologie)

- Excellentes connaissances du secteur public