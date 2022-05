Valérie SCHORTER

Garante de la pérennité financière de l'entreprise, j'aime particulièrement :

- accompagner le DG dans la conception et la mise en oeuvre de la stratégie

- mettre en place ou adapter les outils de gestion et les process au service de la stratégie et du pilotage de l'entreprise

- intervenir sur des projets ou des sujets qui permettent de contribuer au progrès économique de l'entreprise



Mon parcours dans des filiales de groupes et des secteurs d'activités variés m'a permis d'acquérir les compétences traditionnelles d'un DAF, incluant le juridique, l'administration du personnel, et autres fonctions support.



Mes compétences :

Parapharmacie

PME

DAF

Mode

Distribution

Retail