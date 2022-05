Valerie SCHWEICKHARDT HANSÉ

Est-ce mon enfance en Afrique qui m'a donné de l'adaptabilité? Au fil de ma vie, j'ai navigué dans des secteurs d'activité très divers: marketing, télécoms et internet, mobilier et négoce, logistique et transport. Mon expérience s'est enrichie au fil des différents postes occupés.

Management et direction de site avant tout, gestion et administration d'entreprise sont mes compétences premières, complétées par une formation en communication. Ayant le goût du challenge, j'ai passé le concours de capacitaire de transport de marchandises par route pour les plus de 3,5 tonnes. Considérant qu'on n'est jamais assez armé intellectuellement pour approcher un marché ou un métier!

Ceci m'amène aujourd'hui à proposer mon expertise aux autres entreprises.



TOPAZE est spécialisée dans la communication et les plans médias, dans l'évènementiel et la publicité.



Gérer le quotidien en anticipant l'avenir, et manager au féminin.

voilà ce que j'aime!



