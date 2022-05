Bonjour,

Je m'appelle valérie schweitzer, je suis gérante de société et j'ai vendu mon entreprise en avril 2014.

Je cherche un emploi lié aux forces de vente ou une gérance d'une PME PMI peu importe l'activité.

J'ai une expérience de 18 années en tant que gérante de parapharmacie, je suis par nature impliquée dans mon travail et volontaire.

J'aime le travail en équipe et je suis prête à changer de secteur d'activité pour relever de nouveaux challenges



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Audit