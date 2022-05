Valérie SELLAM BENISTY, Avocat au Barreau de Paris depuis 26 ans, aguerrie au Droit de la famille, du Patrimoine et de la Santé vous accompagne dans toutes vos démarches.

Elle vous écoute, vous oriente, vous apaise et vous explique au cas par cas, les meilleures options, pour préserver les droits de chacun en s'assurant qu'elle respecte vos choix et vos priorités.

Elle saisit avec vous, les Juridictions, elle rédige les actes, elle prépare les dossiers, elle contacte et haromise ses actions avec ses référents habituels (Notaires, Experts, Huissiers, Mandataires immobiliers) mais aussi des professionnels de la santé (Medecin, Expert, Association, Maison de Retraite, EPHAD) et allège ainsi votre charge émotionnelle.

Très réactive, experte, compétente et réputée dans ces 3 domaines d'activités de la Famille, du Patrimoine et de la Santé, son Cabinet qu'elle s'attache à conserver à taille humaine, est situé dans l'est de Paris, Place Daumesnil (75012).



Votre couple est chaotique depuis longtemps (disputes, incompréhension, trahison et répercussions sur vos enfants), votre locataire ne règle plus son loyer, votre propriétaire refuse la mise aux normes de vos installations sanitaires, vous souffrez des suites d'un accident dont vous avez été victime : notre équipe d'Avocats pluri générationnelle est aussi à vos côtés dans ces moments-là! Valérie SELLAM BENISTY vous accueille en Consultation, pour une 1ère approche de votre situation, tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 19h, sur rendez vous au tarif préférentiel de 300€HT.



Notre expérience et notre indépendance sont votre garantie. Vous méritez notre Confiance comme nous méritons la Vôtre !