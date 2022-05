Laëtitia SELLAM

A...comme le début d’un projet



@...comme le trait d’union pour agir



Z...comme la finalité du projet



Suivez-moi sur LinkedIn :

http://www.linkedin.com/myprofile?trk=hb_tab_pro



"A@Z Consultant" a été créé à Montréal pour coordonner et gérer des projets de communication dans leur intégralité : du brief à la réalisation finale. Cette prise en charge complète s’applique aussi bien à des imprimés, à des sites web qu’à des actions promotionnelles ou événementielles. Mon objectif est de mettre des outils professionnels à la portée de tous!



Je deviens ainsi votre service de communication ponctuel qui focalise sur votre projet pour vous faire gagner du temps…et donc de l’argent !



Pour rester compétitif, le temps doit être optimisé et on pense, souvent faussement, que ce sera le cas en gérant un projet à l’interne avec des personnes qui sont, certes, de bonne volonté mais qui n’ont pas les compétences requises en communication. Finalement, le projet traîne et perd en efficacité…A@Z Consultant est alors la solution à votre problème !



Pourquoi moi ? Pour mon tempérament positif et constructif, mon esprit d’analyse et mon aptitude à rationaliser les étapes de réalisation, enfin pour mon sens du relationnel qui facilite mon intégration rapide à une équipe nouvelle.



N’hésitez pas à me contacter pour une rencontre prochaine, au Québec ou virtuellement en France, et nous estimerons ensemble le coût le plus juste et le délai idéal pour concrétiser votre projet.



A bientôt,

Laëtitia.