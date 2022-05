Valerie SERGENT

En recherche depuis un licenciement d'un poste dans l'administration des ventes, expérimentée (10 ans), rigoureuse, impliquée et dynamique.

Je suis autonome et polyvalente, aimant le travail en équipe, volontaire, motivée et à l'écoute.

J'apprends très vite et déjà opérationnelle sur toutes les tâches classiques d'assistanat et bureautique.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel