Valérie SERGETIER

Après une vingtaine d’années passées dans le secteur de la grande distribution et grand magasin, j’ai décidé de mettre mes compétences au service d’une économie équitable.

Je suis en train de créer une association loi 1901 « Fair Globe Association », qui a pour objet d’acheter et vendre des produits de décoration, issus du commerce équitable et avec un style moderne aux jardineries et fleuristes.

Développer et proposer des interventions de sensibilisation gratuites dans les écoles primaires, collèges et lycées.

L’objectif est de développer un business modèle rentable pour les l’ensemble des acteurs. Les profits réalisés par l’association serviront à financer sa croissance et au développement de micro crédits pour accompagner des entrepreneurs des pays du sud dans le montage de leur activité économique.

Je suis actuellement en recherche de fonds pour monter ce projet, j’ai également besoin de forces vives bénévoles en ventes, logistique, assistanat de direction….

Je recherche quelqu’un qui prendrait en main le projet éducatif et qui monterait sa propre équipe et ses outils.

Comme dans tous projets en phase de démarrage, il y a tout à faire….



Mes compétences :

Marketing

Chef de produit

Negociation