Spécialiste marketing, après 10 ans en centrale d'achats E.Leclerc, j'ai décidé en 2009 de me lancer dans l'entreprenariat en rachetant la société Noeppel à Wuenheim, agenceur et fabricant de mobiliers sur mesure pour les professionnels et les particuliers.



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Menuiserie