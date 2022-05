Ludwig SERILLON

Autodidacte de formation, j’ai été formé par un directeur opérationnel lui-même issu de la Logistique de grande distribution.



. Il m’a permis de développer des compétences fortes en termes de gestion de site avec tout ce que cela comprend de rigueur, d’organisation, de réactivité, de productivité...et surtout de qualité de service . Il m’a permis aussi de toujours garder à l’esprit l’importance de l’Homme dans la recherche de performance et de résultat.



Il m’a en effet sensibilisé à un management de proximité, en étant avec les équipes sur le terrain pour les accompagner, les former et afin d’être toujours connecté au métier et ses problématiques.



Je recherche une entreprise aux valeurs humaines fortes, qui se place dans une démarche de formation et de transmission des savoir- faire.



Mes compétences :

efficience

réactivité

rigueur

logistique

esprit analyse

management

Navision

Microsoft office

Réglementation et organisation du transport

Transport de marchandises

Export

Incoterm