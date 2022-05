Valérie SHU

En charge du développement, gestion et ingénierie des projets d'accompagnement interculturel au sein de Cultures & Strategy, conseil et formation en management du changement et relations interculturelles

www.cultures.strategy.com



17 ans d'expérience au sein de cabinets de conseil et formation spécialisés en management interculturel.

J’assure pendant 8 ans l’encadrement d’une équipe multiculturelle (France, Espagne, Inde).



Notre ambition :

... Appuyer au mieux les entreprises et les managers dans leurs nouveaux challenges à l’international (implantations, fusions-acquisitions, contrats internationaux, expatriations…).

... Aider les collaborateurs des entreprises à développer de nouvelles compétences pour être toujours plus agiles et performants dans des environnements professionnels de plus en plus mondialisés et de distance.



Mieux connaître les clés culturelles et intégrer de nouveaux leviers managériaux crée pour les collaborateurs et managers un réel avantage pour mieux travailler, coopérer et communiquer avec leurs interlocuteurs de toutes cultures, basés à travers le monde.



Egalement particulièrement spécialisée sur les sujets de la mobilité internationale, je vous aide sur la mise en place de dispositifs pour :

> Préparer les collaborateurs et leur famille au nouveau challenge de l'expatriation

> Faciliter l'intégration au quotidien dans leur pays d'accueil

> Accompagner les managers dans leur nouvelle prise de poste et la mise en place de leurs actions au cours des premiers mois d'expatriation

> Accompagner la gestion du retour (= > une étape de l'expatriation qui présente aussi des enjeux majeurs pour l'entreprise et les expatriés !)