Valérie SICRE

J'ai commencé en tant que claviste au Quotidien (1998), je suis passée a la rédaction pr être archiviste, ensuite assistante de rédaction et actuellement je suis infographiste pr la rédaction, je rédige une double page cuisine, et enfin community manager de la page Facebook du Quotidien et de la page cuisine et gère le compte Twitter du Quotidien. Mon goût pour le travail, mon sérieux et ma polyvalence m'ont amenés jusqu'ici.



Mes compétences :

Quark xpress

Illustrator

Photoshop

In design

Excel

Word

Réseaux sociaux

PowerPoint