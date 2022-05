Valerie SIDELHADJ

Mes missions :

Mise en place et garantie des bases Pricing, articles et clients

Actualisation des hausses tarifaires

Gestion des conditions tarifaires clients et fournisseurs dans SAP

Fiabilisation des données produits dans le système par la mise en place d’outils de cohérence

Gestion des évolutions et de la maintenance des outils en partenariat avec la DSI

Support et formation aux utilisateurs SAP



Mes projets réalisés :

Participation, mise en place et migration d’un AS400 vers SAP

Mise en place du pricing vente suite à la migration

Création du poste de responsable référentiel

Migration de version SAP dans le domaine MM/SD (tests unitaires, RSW, recettage, formation utilisateur) en collaboration avec une filiale espagnole

Audit du personnel pour améliorer la qualité des données articles

Amélioration de la segmentation des clients (CHR, Hypers, Supers, entrepôts, E-commerce, discounters)

Conception, déploiement et formation aux utilisateurs d’un PIM (AKENEO)



Mes compétences :

OFFICE 365

SAP R/3

BW

PIM