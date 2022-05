Valérie SIKORA

Je possède une solide expérience de le domaine de la vente BtoB, cela m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires au développement du chiffre d'affaire.



Outre mes compétences dans le domaine de la négociation, mon esprit de conquête et mon aisance relationnelle, je suis dynamique, tenace, autonome et déterminée à relever de nouveaux défis et souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes connaissances.



Mes compétences :

Publicité

Négociation commerciale

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Rigueur

Analyse des besoins