Valerie SIMON DUCHEMIN

Assurance, sécurité interne, détermination sont les clés du volontarisme personnel et professionnel, garants de votre promotion personnelle et de toute réussite collaborative, basée sur "l'engagement management".

La méthode du Coping et le manuel en Personal Management (éditions vsd-motivlonne) sont les outils pertinents développés par le cabinet Motivlonne pour renforcer assertivité, réactivité, implication, vocation et collaboration professionnelle.

Aux Sables d'Olonne, sur les traces des challengers du Vendée Globe, le cabinet Motivlonne propose:



- Des consultations ou séjours de coaching professionnel-Happy job/Happy boss/Happy team



- Des séjours développement personnel -Coaching "Tonic" ou "Détente"/ Personal Meditation



- Des animations séminaires- (conférences- ateliers en Personal Management- Rallyes ludiques de motivation- animation au Village Entreprise du Vendée Globe)



- Des actions de formation en Coaching et Personal Management (managers ou Réseau de Coach-animateurs indépendants -Certification en Personal Management)



Relancer sa carrière (indépendants, auto-entrepreneurs, chercheurs d'emploi), ajuster son poste, mobiliser ses collaborateurs, prévenir le "burn out" ou la victimisation, prenez contact ( tel: 06 03 67 19 77/ 02 44 41 40 51) pour découvrir les bénéfices d'une méthode de coaching revigorante et efficace, à 100 mètres de la plage.

Cabinet MOTIVLONNE- 54 bis rue Nationale- 85100 Les SABLES D'OLONNE- Accès TGV



Mes compétences :

Formation professionnelle