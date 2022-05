Valérie SINGER

Conseiller des entreprises et des professions libérales, je délivre une aide opérationnelle aux structures qui veulent renforcer leur développement commercial et accroître leur visibilité grâce à mes compétences et à mon réseau d'experts. Je réponds aux enjeux suivants :



- Augmenter votre volume d'affaires : des méthodes concrètes et des outils simples pour optimiser l'efficacité de vos actions de développement.



- Valoriser votre société dans les medias et réseaux sociaux : conférences et formation sur le réseautage et les medias et réseaux sociaux. L'objectif est de construire et développer des relations durables et profitables en interne et en externe, entre les collaborateurs d'une part, et avec vos clients, partenaires, fournisseurs et autres membres de votre éco-système.



- Construire votre marque grâce à votre communication visuelle : maîtriser le message véhiculé par vos photographies et vos videos professionnelles pour faire de votre communication un véritable outil de développement.



Mes compétences :

Développement commercial

Prospection commerciale

Stratégie commerciale

Marketing opérationnel

Réseaux sociaux professionnels