Valerie SOUBEYRAND

La technique et l'approche multi-culturelle sont les moteurs des démarches commerciales que j'entretiens.

En particulier dans le cadre des ventes B to B dans le secteur des dispositifs médicaux.

Avec la signature de contrats avec des donneurs d'ordre internationaux

Pour du consommable en emballage pharmaceutique : de la conception à l'agrément pharmaceutique (AMM, marquage CE)



Établissement d'offres commerciales depuis le site France ou en cross trade depuis l'unité basée en Chine.



Mon objectif est d'intégrer une équipe pour vendre des produits techniques dans un environnement international.





Mes compétences :

Vente en B to B

Technico commerciale

cross trade Chine - Europe & Maghreb

Développement commercial/Satisfaction clients