Valérie SOURISSEAU

Tout au long de ma carrière, j'ai développé diverses compétences et ai approché des organisations très différentes, ce qui me permet de m'adapter facilement à toute situation. J'aime travailler sur des dynamiques de projets et apprécie la diversité des tâches. J'aime aussi le travail d'équipe et les contacts. Très attachée au service public, je connais parfaitement le monde de l'éducation et je saisis les enjeux des politiques publiques pour mener à bien les missions qui me sont confiées.

D'un très bon niveau en anglais, je suis aussi présidente d'un comité de jumelage franco-britannique et vice-présidente d'un office municipal des relations internationales.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Formation

Management

Enseignement

Pédagogie

Formation professionnelle