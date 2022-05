Valérie SOUVERVIE

Polyvalente, dynamique, impliquée et toujours de bonne humeur, j’aimerai pouvoir intégrer et participer à la réussite d’une grande ou moyenne entreprise. Apprendre, écouter restituer et satisfaire les clients sont pour moi, des qualités essentielles, c’est pourquoi je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



Je suis ouverte aux nouvelles expériences professionnelles, j'aime la polyvalence ainsi que le travail d'équipe. Je possède une certaine aisance relationnelle et aime également le contact client. Je m'adapte facilement et suis d'une nature optimiste.



De formation comptable, j'ai saisi l'opportunité en 2000 de changer de métier pour découvrir le monde de l'Internet en tant que responsable commerciale. J'ai poursuivi ensuite un nouvel engagement professionnel depuis février 2012 auprès de dirigeants d'entreprises dans le secteur de l'ameublement en tant que responsable des marchés de la Cuisine, de la Salle de Bains, du Placard et rangement sur-mesure et de la Facture d'orgues.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet internet

Commerciale

Comptabilité

Immobilier

Internet