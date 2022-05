Valérie SPOHN-VILLEROY

Je viens d'intégrer l'école Grégoire-Ferrandi comme Directeur de la communication. J'ai passé 2 années à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. J'étais en charge de la communication corporate.

J'ai passé 11 années sur le campus d'HEC comme Directeur marketing et communication à l'Executive Education.

Auparavant, j'ai travaillé 2 ans dans la publicité, puis 3 ans chez 2IR dans l'ingéniérie de journées d'études, et 3 ans chez Pasteur vaccins.



Mes compétences :

Communication