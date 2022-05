Décoratrice florale dans le domaine de l'évènementiel pour les entreprises et les particuliers, je propose la décoration de salle,la décoration de votre mariage et des abonnements floraux pour les accueils d'entreprise.

Je propose aussi des ateliers d'art floral à destination d'adultes et d'enfants.

Je peux intervenir dans les entreprises.



Mes compétences :

Accueil

Animation

Art

Art floral

Décoration