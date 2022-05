Valerie STELMASZYK

Passionnée par le metier de l'imprimerie, de l'édition et de la fabrication, je suis à la recherche d'un emploi sur Perpignan, Montpellier et les environs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille médiatique

Diffusion sur les réseaux sociaux

Administration de sites web

Formation, support, animation

Rédaction articles, argumentaires, reportings

Organisation d'évènements

Conception dépliants

Communication institutionnelle

Communication interne

Rédaction de contenus

Gestion événementielle

Evènementiel et logistique

Conception-rédaction

Communication externe

Evénementiels et salons

Communication online