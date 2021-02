Eddy DURTESTE

Originaire de Lille dans le Nord de la France, je suis devenu bordelais d'adoption et de coeur, fier de cette ville où je me suis établi depuis maintenant plus de dix ans. A tel point que soucieux d'apporter ma pierre à l'édifice de son renouveau car en perpétuelle évolution, j'ai décidé il y a trois ans d'y fonder l'association Urban Vibrations School dont le but est de permettre le développement individuel par le biais de l'art et de la culture.



Passionné de musique, je suis artiste sans prétention mais n'hésites pas à me produire quand l'occasion m'est donnée, car pour moi la musique et l'art en générale sont source d'un langage universel, c'est ainsi que j'aime communiquer mes passions, donner du plaisirs et partager mes émotions.



Véritable épicurien, j'aime l'échange, les rencontres et pour moi ce qui est important c'est d'apprendre des autres et de vivre en accord avec son temps, conscient que nous vivons la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Ainsi de nous il dépend de faire que le futur soit positif et que les générations à venir puisses profiter pleinement des avancées technologiques autant que de l'évolution des mentalités et des modes de vies. Loin d'être fataliste, j'ai foi en l'Homme et même si je lui connais beaucoup de faiblesses, je reste persuadé sans être idéaliste que l'avenir n'est pas gris, juste que tout ne sera plus si simple et que nous ne pourrons plus nous permettre de vivre dans l'individualisme, la surconsommation et tout ce qui nous pousse à ne plus être en harmonie avec ce qui compose notre planète.



Alors à défaut de mener un combat, je mène une croisade sur fond musicale avec pour simple but de rendre la vie de ce qui croise ma route meilleure sans prétendre avoir de solutions miracle, juste l'inspiration d'un oracle....



Mes compétences :

Création

Culture

Communication

Informatique

Gestion de projet

Management

Conseil

Médiation