Valerie STIRMAN

Urbaniste de formation, spécialisée dans les études et recherches en transports et déplacements, je réalise depuis 2009 de nombreuses enquêtes qualité - terrain et traitement des données - pour le compte de la société BVA :



* SNCF / ferroviaire :

Enquête gare Bordeaux Saint Jean et toutes les gares d’Aquitaine en voyageur mystère :

- GARE : étude de la qualité des services SNCF. Ex. personnel en gare, service accueil, consigne, guichet,

- TGV : enquêtes en embarqué pour évaluer les services SNCF. Ex. TGV Family, voiture bar, contrôle des contrôleurs,

- TER : comptages en gare et en embarqué sur le réseau TER Aquitaine.

- INTERCITÉS : enquêtes à quai, évaluation du contrôle des passagers durant leur voyage.

- TER : vérifications qualité en embarqué sur le réseau TER Aquitaine avec évaluations multicritères : ex. propreté, ponctualité, dégradation du mobilier, sécurité, contrôle des billets.



* AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC / aérien :

- Enquête qualité pour évaluer les prestations d’accueil touristique en Aquitaine pour le CRT, CDT, office du tourisme de Bordeaux.

- Enquête qualité du transport aérien pour la DGAC, pour SA.ADBM.

TRANSPORT PUBLIC / transport terrestre :

- Comptages passagers

- Évaluation qualité du transport : ponctualité, respect du Code de la route, assurance en règle.



* TRANSPORT ROUTIER / transport terrestre :

- Enquêtes de trafic routier pour l'étude des déplacements, l'aménagement urbain et les études de sécurité routière : rotation stationnement, comptage véhicules, enquêtes OD, enquêtes plaques numéralogiques.

- Enquête ménages déplacements de Gironde 2009



* RECHERCHE MODES DOUX, TRANSPORT ET URBANISME : VÉLO

- Thèse Sifre ADEME en co-financement SNCF soutenue en 2003. Sujet : « Les intermodalité entre vélo et transport public ». Action : mise en place de la politique vélo SNCF. NB : méthodologie et stratégie élaborées en 2000 conservées jusqu’à ce jour par la SNCF.

- Création de la structure Vélophonie, association de valorisation du territoire bordelais en matière de déplacements à vélo. Activités multiples en partenariat avec les collectivités locales Bordeaux Métropole et ville de Bordeaux. Ex. participation aux congrès internationaux transport et vélo urbain, enquêtes internationales sur la pratique du vélo urbain, valorisation des cultures vélo francophones, facilitateur de réseau d’acteurs francophones du vélo au sein de l’OIF notamment.

- Expertise vélo et autres modes autogènes types rollers, skateboard, trottinette.



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Études qualitatives

Étude de faisabilité de projets

Aménagement urbain

Transport Aérien

Enquête qualitative

Gestion de projet

Audit qualité

Transport routier

Enquêtes de terrain

Transport de personnes

Études quantitatives

Urbanisme

Marketing territorial

Google Apps

Comptage

Microsoft Windows

Coordination de projets

Marchés publics

Microsoft Excel

Cahier des charges

Développement durable

Microsoft PowerPoint