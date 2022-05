Valérie STRAUMANN

Systèmes d’exploitation : Windows, Mac OS, Ubuntu.



Langages de programmation : JavaScript, HTML, PHP, LotusScript, ASP, .NET, VBScript, VisualInterDev, Visual Basic, notions de VRML, de Java, de C++.



Bases de données : Lotus Notes, SQL, Access, Oracle, notions de FileMaker.



Multimédia : suite iLife, TeamViewer, ScreenFlow, PhotoFiltre, suites bureautiques (iWork, Microsoft Office, OpenOffice), PaintShopPro, DreamWeaver, notions de PhotoShop.



Formations : gestion de groupes, pédagogie, organisation et animation de cours, rédaction de supports de cours.



Méthodes d’analyse : Merise/2.





Anglais : lu, parlé, écrit (niveau 2+ au Test Of English for International Communication).

Allemand : compris, parlé.