Valérie SUBERVIE

J'ai quitté Paris et me suis installée récemment à Aix en Provence où je recherche un emploi . Le dernier poste que j'ai occupé est consultante en immobilier, métier que j'ai exercé exclusivement à Paris pendant 7 ans.

Mon parcours non linéaire m'a permis de développer ma capacité d’adaptation ainsi que mon aisance commerciale. J'ai un bon relationnel.

J'ai envisagé une reconversion professionnelle dans l'hôtellerie de luxe en tant que réceptionniste mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine, bien que j'en ai les compétences, et je me rend compte que mon potentiel ne suffit pas hélas!

Je reviens donc à mon dernier métier, l'immobilier mais reste à l'écoute des différentes opportunités que l'on voudra bien me proposer.











Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Aisance relationelle

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel