Préparatrice en pharmacie depuis 18 ans ,je cherche a me diversifier ,j ai en charge le tiers payant de l'officine,la réalisation des vitrines et la gestion de plusieurs laboratoires.

je m interresse au merchandising,aux produits bio ,a l aromatherapie et a la dietetique.je suis en formation cqp dermo-cosmetique.



Mes compétences :

Diététique

Informatique

Merchandising

Pharmacie

Santé