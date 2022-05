Valérie TALLON-VIGNET

Passionnée de technologies innovantes notamment dans le domaine de la lumière Led, j’ai choisi pour participer à leur développement, la société LUCIBEL.

Société française, Lucibel, exigeante en qualité, et respectueuse des hommes et de l'environnement, conçoit, fabrique et commercialise des produits testés, normés et approuvés des professionnels et laboratoires compétents..

Mes actions :

Via Le BtoB : animation d’un réseau de distribution sur les Antilles Guyane, conseils aux entreprises, suivi d’affaires avec les installateurs…

Via Le Particulier : distribution d’un tout nouveau produit cosmétique aux performances 100% naturelles : le Pad « Line 5 Paris ». Développement d’une équipe de vente VDI, dans la convivialité et la sympathie. (j’y accueille donc toute personne sérieuse, intéressée par ce réseau très prometteur car aux produits innovants, fiables et très efficaces)

Sites :Array ,Array

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=ohVAaXYEaxc