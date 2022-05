Thierry REDON

DOUBLE COMPETENCE FINANCE / DEVELOPPEMENT :

- Connaissance des marchés financiers et des techniques de financement

- Goût prononcé pour le développement commercial et l’animation d’équipe

- Aptitudes dans la gestion et la coordination de projets transversaux

- Aisance dans la présentation en public

- Capacité à évoluer dans un environnement international

- Sensibilité développement durable – EnR – financements européens

Spécialités : MARCHES FINANCIERS – DEVELOPPEMENT – ANIMATION COMMERCIALE – MARKETING - GESTION D'ACTIFS - FINANCEMENTS - SECTEUR PUBLIC



Mes compétences :

Suite Office

Marchés financiers

Gestion d'actifs

Animation de réunions

Asset management

Gestion de projet

Finance

Banque

Marketing

OPCVM