Benoît VERRANDO

Aux travers de mes expériences professionnelles (banque régionale / Organe central), j'ai acquis les compétences suivantes :

•Finance et Contrôle de gestion :

-Analyses financières d’établissements bancaires

-Gestion des risques ALM et portefeuilles financiers

-Planification financière et budgétaire

-Notion de modélisations financières et statistiques

-Normes comptables IFRS

-Réglementation bancaire

•Formation : Formation financière à destination des filières finance, Contrôle de gestion, inspection, Risques, Commerciale et Comité d’Audit.

•Informatique: Office, Business Object, Hypérion - Essbase, FERMAT ALM, SQL, TOAD, VBA.

•Systèmes d’information et base de données



