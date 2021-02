Olivier RONSIAUX

Mon massage Ayurvédique-Abhyanga et réflexologie sont reconnus pour ces effets de pleine relaxation, anti-stress, en revitalisation énergétique, détoxification Un libérateur au niveau émotionnel , blessures, Traumatismes, pressions etc... On est plus dans une technique mais un accompagnement durant 1h30 via la stimulation de vos chakras, acupression (Réflexologie intégrée dans mes séances) et rééquilibrage de vos doshas afin de booster votre métabolisme et votre mental tout en véhiculant dans vos sostras cette belle énergie avec raffinement, respect et discretion professionnelle assurés...

Serions-nous les précurseurs de ce savoir faire de l'interstitium ?



Vous pouvez me contacter au 0664327072 (Olivier) en me laissant un message sur mon répondeur ou via SMS afin de vous confirmer en fonction de nos disponibilités ,



Mes compétences :

Psychopraticien,

PNL

Hypnothérapeute Spécialisé Anti - Tabac

Coach en Psychologie Positive

Praticien en Massage Bien Être :

Massage californien

Massage ayurvédique

Ayurvédique

Sensoriel



Réflexologue