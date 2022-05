Valerie TANKEU

- Gestion de l’agenda du Président Directeur Général.

- - Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes

- Préparer et organiser les réunions

- Organiser les déplacements du Directeur Général ou du personnel

- Assister à la planification et l’organisation des opérations de communication, des manifestations événementielles

- Réaliser le suivi administratif des dossiers du personnel et organiser la logistique des recrutements et des formations

- Etablir les commandes de matériel, de fournitures, de consommables de bureau et vérifier la conformité des livraisons

- Archivage et classement des dossiers

- Traduction bilingue (français-anglais)

- Gestion de l’expression des besoins en logistique des 06 départements de la Direction Générale

- Gestion du standard téléphonique

- Réception et orientation des usagers

- Réception et transmission des courriers

- Contrôle des flux d’échanges entre départements dans le cadre de la rédaction des réponses aux appels d’offres

- Assurer la reproduction des documents ( photocopie, scanner)