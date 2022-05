Valerie TAURUS

Suite à diverses expériences diverses dans le Mainframe (système MVS, Cobol, DB2 et CICS), acquises au cours de missions associant analyse et réalisation, j'ai d'abord évolué vers le support fonctionnel aux équipes de maîtrise d'ouvrage pendant plusieurs années, et maintenant vers le métier.

Cet objectif concilie une double volonté : exploiter des compétences techniques et être au coeur du métier avec les opérationnels.

J'ai donc intégré la Direction Métier Particuliers du groupe KLESIA depuis début 2013.



Mes compétences :

Chef de projet

MOA

Retraite

Usine retraite