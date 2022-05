Valérie TAZÉ

Assistance et conseil aux entreprises commerciales, libérales et artisanales (TPE/PME/groupes).



Constitution de sociétés :

o analyse des structures à mettre en place

o rédaction des statuts

o formalités

Relations entre associés/intra-groupes :

o mise en place de pactes

o conventions

o statuts

o pré-contentieux

Opérations exceptionnelles :

o augmentation de capital

o réduction de capital

o modifications statutaires

o émission de valeurs mobilières

o dissolution/liquidation

Cessions/Acquisitions :

o négociations

o audits

o protocoles

o garanties actif et passif

Restructurations :

o fusions, apports, TUP

o investissements, LBO

Suivi juridique courant :

o tenue des assemblées

o tenue des registres

o rédaction des actes

Fonds de commerce/baux :

o acquisition

o cession

o apport

Autres groupements/sociétés :

o associations

o mutuelles

o sociétés civiles



Expérience:



Avocat collaborateur, Cabinet Artlex à Nantes (2010-2014)



Avocat collaborateur, Cabinet Redlink à Paris (2007-2009)



Avocat collaborateur, Cabinet Deprez-Dian-Guignot à Paris (2005-2007)



Juriste, Cabinet LANDWELL ET ASSOCIES, à Libreville (Gabon) et à Neuilly sur Seine (département corporate)







Mes compétences :

Conseil

Droit

Droit des affaires

Droit des sociétés

Restructuration