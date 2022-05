Valerie THERAIN-MORAND

Consultante : conseils en Formation, Méthodologie,

- Elaboration de méthodologie sur l’évaluation de politique publique dans mes différents domaines d’expertises autour des politiques sociales, économiques, emploi, insertion, Santé, logement, prévention de la délinquance, éducation, jeunesse, intergénérationnelle…)

- Aide à l’élaboration des nouvelles stratégies, objectifs, plan d’action dans le cadre des différentes thématiques de la politique de la ville selon une approche transversale.

- Construction d’une offre globale « attractivité du territoire et développement économique »

- Analyse de données socio-économiques (analyse des besoins sociaux, diagnostic territorial…)

- Réponse aux marchés sur l’évolution du travail social

- Suivi des nouvelles orientations du programme FSE 2014-2020, la réforme de l’insertion par l’activité économique, évaluation des PLIE, aide à l’élaboration des nouveaux protocoles…

- Habilitation ANESM pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux

- Méthodologie d’animation de réunion, de groupe de travail et techniques d’enquêtes participatives et stimulant l’intelligence collective.

- Partenariat avec différents cabinets de conseils afin de réaliser des études-actions dans une approche transdisciplinaire.