Valerie THOMAS

Ayant obtenue mon diplôme d’architecte en Colombie j’ai décidée de quitter mon pays natal pour venir travailler en France. Après plusieurs expériences professionnelles en France dans des cabinets d’architecte, j’ai eu l’occasion de travailler avec différents logiciels comme Autocad, VectorWord, Archicad, Artlantis, SketchUp et Arc+. Dans le but de renforcer mes connaissances dans le domaine du bâtiment et de me perfectionner, j’ai choisie de suivre une formation de technicienne d’étude du bâtiment (option dessin du projet) à l’AFPA de Toulouse.



