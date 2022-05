Valerie THOMASSE HECK

Plus de 20 années d'expérience dans l'immobilier, une bonne connaissance des rouages de nos différents métiers (administration de bien, transactions en immobilier et fonds de commerce, syndic de copropriétés), aujourd'hui gérante de l'agence Thomasse Immobilier (ATI), au Mans, agence indépendante pour laquelle chacun de nos clients est unique.

Avec mes quatre collaborateurs, tous dans l'immobilier depuis au minimum 10 ans, nous mettons tout en oeuvre pour que notre profession soit reconnue à sa juste valeur et que particuliers comme professionnels continuent de faire appel à nos services, parce que nous sommes à leur écoute et cherchons avant tout leur satisfaction, l'aboutissement de leurs projets.