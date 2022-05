Conseil en marketing et communication. Responsable de l'agence web et communication Feuille de com. Adresse : valerie.thome@feuilledecom.fr



Mes compétences :

Rédactrice

Conseil en communication

Rédaction

Communication

Développement durable

Édition

Journaliste

Webmarketing/Marketing

Liens sponsorisés

Social media

E-mailing

Référencement naturel

Adwords