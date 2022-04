Isabelle RAISON

En tant que consultante en communication corporate, j'interviens auprès des entreprises pour optimiser leur visibilité et leur réputation et enrichir leur territoire de marque en alliant l'approche du conseil, l'expertise éditoriale et le savoir faire des relations média.

Mes interventions s'appuient sur la construction d'une stratégie globale et intègrent l'ensemble des outils de mise en action: construction d'une ligne éditoriale précise et cohérente, choix des modes d'expression adaptés aux enjeux de l'entreprise, élaboration de thématiques sociétales, refonte ou création de supports, relations presse.



Mes compétences :

Conseil

Journalisme

Rédactionnel print et web

Communication