Valérie THOREZ CHARRON

Titulaire du titre Cadre Dirigeant de niveau II, je poursuis mon évolution par la formation de Wall Street Institute avec TOEIC.



Mon objectif : contribuer à l'évolution de l'entreprise en étant une réelle plus-value pluridisciplinaire pour une vision globale et opérationnelle pertinente.



Mon évolution professionnelle m’a conduite à manager des équipes pluridisciplinaires où, en plus de mes activités, j’ai organisé la logistique des livraisons opérées par 2 équipes de 30 personnes.



De même, j’ai communiqué et fédéré vers un même but lors de mon expérience immobilière pour devenir un acteur incontournable, j’ai fait confiance et responsabilisé mes collaborateurs pour garantir la satisfaction de nos clients.



D’un esprit entreprenant et tenace, j’apprécie les challenges qui m’amènent à me dépasser.



Ma rigueur, mes qualités organisationnelles et ma vision globale vous apportent un reporting et une analyse efficace.



Et mon intérêt pour une entreprise réside dans le management et l’optimisation des résultats, sa volonté de construire votre relation client sur le long terme.



Mes compétences :

Immobilier

Négociation commerciale

Management

Gestion de projet

B to B

Relation client

Marketing

Business development