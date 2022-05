Valérie THOURY CERRI

"la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir" Paulo COELHO.

Voici des mots qui font écho à un parcours atypique qui m'a conduit de Paris à Carcassonne après quelques détours et d 'enrichissantes rencontres.



Mes compétences : développement commercial, stratégie marketing et communication, formation professionnelle, recrutement.

Mes aptitudes : gestion de projet, ingénierie pédagogique, création de docs et rédactionnel, gestion d'équipe.

Mes constantes : créativité, curiosité, autonomie, agilité, donner du sens à mes actions.



Mes compétences :

Management

Recrutement

Formation professionnelle

Développement commercial

Capacités rédactionnelles