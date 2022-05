Valerie TILLOY

Achat, vente, terrains, maisons, appartements Rennes sud et alentours.



Agent immobilier indépendant, je mets à votre service mon expérience du marché immobilier local, mes compétences et ma passion du métier pour vous accompagner efficacement à chaque étape de votre projet.



Véritable professionnelle, je suis titulaire d’une autorisation préfectorale et dispose de toutes les garanties requises, vous permettant de réaliser votre projet en toute sécurité.



Mes compétences :

Achat

Immobilier

Investissement

Vendre

Vente