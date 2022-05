Valérie TITON

Je suis co-fondatrice et gérante de Jean-Jacques TITON Consulting.

Forte d’une expérience de plus de quinze ans en responsabilité managériale de haut niveau dans différents groupes financiers (groupe CIC, groupe Crédit Agricole,…) en France et en Principauté de Monaco, je suis également dotée d’une expertise pédagogique opérationnelle de par un poste de Professeur associé à l’Université Catholique de l’Ouest et à SKEMA Business School, ainsi que grâce à une pratique professionnelle en qualité de Consultante et Formatrice indépendante . Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nice-Sophia Antipolis (Major de la Promotion 1985), je me suis formée pendant 6 ans à l’Analyse Transactionnelle dans le champ des Organisations et je suis Technicien en PNL.

Je suis Coach certifié CT (Vincent Lenhardt).



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

PNL

Consulting

Communication

Gestion du temps

Analyse transactionnelle

Team building

Management