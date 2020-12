Mes compétences :

Formation en FLE

Formation de formateurs

Formation en ligne et en présentiel

Conception de programmes

Utilisation d'un studio denregistrement radio et logiciel de montage

Mise en place d'un centre de ressource en FLE - Alpha

Conseil et accompagnement individualisé des apprenants

Conseil d'expert auprès des bibliothécaires et des bénévoles dans laccueil des usagers non francophones